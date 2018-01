Índice de cheques fraudados cai 31,25% em novembro Estudo divulgado nesta terça-feira pela Telecheque mostra que o índice de cheques fraudados no Brasil apresentou declínio de 31,25% em novembro na comparação com o mesmo período de 2005. Na comparação com outubro de 2006, houve recuo de 26,67%. Segundo a companhia de análise de crédito, o índice de fraudes de novembro, de 0,11% do total de folhas, foi o mais baixo de 2006. A Telecheque avaliou que o varejo está mais atento aos diversos golpes aplicados no mercado, investindo em equipamentos mais modernos, treinamento de seus funcionários, verificação dos documentos e dos dados do emitente. Entre os golpes verificados na pesquisa estão o de clonagem de cheques e o de transação de folhas roubadas, entre outros. Em novembro, houve decréscimo de 41,67% entre os cheques roubados transacionados, na comparação com novembro de 2005. No confronto com outubro de 2006, foi constatada estabilidade. A pesquisa ainda apontou aumento de 5,88% no índice de cheques sustados ante o indicador de novembro do ano passado. Em contrapartida, houve queda de 2,70% na comparação mensal.