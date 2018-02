Índice de cheques sem fundos apresenta queda em agosto O índice nacional de cheques sem fundos caiu 4,62% no mês de agosto em comparação com o mês anterior, segundo levantamento da Telecheque, empresa de concessão de crédito ao varejo, que registrou indicador de inadimplência de 2,48% em agosto, ante 2,60% em julho. A queda na inadimplência na comparação mensal foi observada em 12 dos 19 Estados pesquisados: Amazonas, Pará, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Norte. Os Estados que apresentaram as maiores quedas nos indicadores de cheques sem fundos em agosto ante julho foram Mato Grosso, com variação de -70,06%, e no Rio Grande do Norte,-37,75%. Com relação à variação anual, o levantamento apontou um aumento de 3,33% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foi registrado foi índice de 2,40%. Contudo, 11 dos 19 Estados pesquisados registraram queda nos índices de cheques sem fundos em relação a agosto de 2005: Rio Grande do Sul, Ceará, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Amazonas e Pernambuco. O Pará foi o Estado que apresentou a queda mais expressiva na comparação anual, de 26,63%; seguido do Amazonas (-25,07%) e da Bahia (-23,68%).