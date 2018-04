Índice de cheques sem fundos cai 4,2% no 1º trimestre O índice de cheques devolvidos a cada mil compensados recuou 4,2% no primeiro trimestre deste ano, segundo a Serasa. O levantamento informa que no acumulado de janeiro a março foram recusados 20,4 cheques a cada mil compensados, ante 21,3 cheques no mesmo período de 2006. Em números absolutos, foram compensados 395,1 milhões de cheques e devolvidos 8,05 milhões nos três primeiros meses deste ano, enquanto no mesmo período de 2006 o volume de documentos compensados atingiu 447,9 milhões, com 9,53 milhões de devoluções por volta de fundos. Considerando-se apenas os dados de março deste ano, o índice de cheques devolvidos a cada mil compensados aumentou 19,7% em comparação a fevereiro de 2007. Se comparado com o mês de março de 2006, o índice apresentou uma queda de 4,9%. Segundo os analistas da Serasa, o aumento do volume de cheques devolvidos por falta de fundos em março foi influenciado pelo maior número de dias úteis no mês e pelo pagamento de impostos, como IPVA e IPTU. Ainda de acordo com os analistas, a redução na comparação anual foi a sétima consecutiva desde setembro de 2006. "Podemos configurar uma tendência de diminuição da inadimplência nessa modalidade de pagamento", avaliaram os pesquisadores. A diminuição do indicador reflete a recuperação da massa de rendimentos reais que, segundo os analistas, foi ocasionada pela aceleração de crescimento econômico, principalmente no início do ano. Para eles, os indicadores de cheques sem fundos serão influenciados com a prática do cadastro positivo sobre o crédito. "Essa nova metodologia possibilitará maior segurança nas transações o que reduzirá os custos e ampliará os recursos e a abrangência", afirmaram.