Índice de cheques sem fundos recua 4,1% em novembro Dados divulgados nesta terça-feira pela Serasa mostram que o índice de cheques devolvidos por falta de fundos no Brasil interrompeu dois meses consecutivos de alta e apresentou diminuição de 4,1% em novembro, na comparação com outubro, quando havia sido atingida a segunda maior marca mensal de 2004. De acordo com a empresa de análise de crédito, a queda no período é "sazonal" e foi motivada pelo recebimento da primeira parcela 13º salário, que trouxe a possibilidade dos consumidores quitarem seus compromissos. No mês passado, foram compensados 179,6 milhões de cheques em todo o País, sendo que 2,9 milhões foram recusados por falta de fundos, o que correspondeu a um índice de 16,3 cheques devolvidos a cada mil. Em outubro de 2004 foram compensados 167,6 milhões de cheques e 2,8 milhões devolvidos por falta de fundos, com índice de 17,0 cheques devolvidos a cada mil. Na comparação do índice de cheques devolvidos de novembro com o de igual mês de 2003 (15,4%), verificou-se crescimento de 5,8%. Entre janeiro de novembro de 2004, foram compensados 1,920 bilhão de cheques, dos quais 30,4 milhões voltaram sem fundos (15,9 a cada mil). O número representou aumento de 1,2%, em relação aos primeiros onze meses do ano passado, quando foram compensados 2,036 bilhões de cheques e devolvidos 31,9 milhões por falta de fundos (15,7 a cada mil). Segundo a Serasa, o crescimento do índice no acumulado do ano acontece porque, apesar do crescimento econômico ter proporcionado uma elevação do número de pessoas empregadas, esse fato não se refletiu no poder aquisitivo da população, que teria apresentado compressão do seu orçamento doméstico por causa dos reajustes das tarifas públicas e da elevação das taxas de juros ao consumidor.