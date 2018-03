Índice de confiança cai nos EUA A confiança dos consumidores voltou a piorar em março; a piora da percepção dos norte-americanos ante o quadro econômico não foi, no entanto, tão forte quanto a registrada de janeiro para fevereiro. O índice de confiança dos consumidores da Conference Board caiu 2,3 pontos, de 64,8 em fevereiro para 62,5 em março. Em fevereiro, o índice tinha despencado 15 pontos, ante janeiro. Apesar do abalo da confiança, o índice ficou perto dos prognósticos dos analistas, que previam piora para 62,4. O índice sobre a situação atual, um referencial da percepção dos consumidores sobre as condições do momento, caiu de 63,5 em fevereiro para 62,4 em março. O índice que reflete as expectativas em relação à economia dentro de um prazo de seis meses recuou de 65,7 em fevereiro para 62,5 em março. Embora grande parte da erosão da confiança deva-se às preocupações sobre a guerra com o Iraque, os resultados refletem principalmente o ambiente anterior ao conflito. Segundo o economista da Conference Board, Ken Goldstein, a pesquisa foi concluída em 20 de março, apenas um dia após o início da guerra. O índice da Conference Board é elaborado com base em consultas a 5 mil domicílios nos EUA. Revenda de imóveis O movimento de revenda de imóveis caiu em fevereiro nos EUA, após um crescimento recorde em janeiro. A Associação Nacional dos Corretores informou que a revenda de imóveis existentes caiu para uma taxa anualizada de 5,84 milhões de unidades em fevereiro, o que representou uma queda de 4,3% ante o nível anualizado revisado de 6,10 milhões de unidades em janeiro. Anteriormente, a associação havia anunciado a revenda de uma média anualizada de 6,09 milhões de unidades. Os dados confirmaram a previsão de economistas, que previam uma média anualizada de 5,80 milhões de unidades revendidas em fevereiro. O levantamento da Associação é mais um sinal de que a expansão do setor imobiliário pode ter chegado ao seu pico. O Departamento do Comércio informou, na semana passada, que o número de obras iniciais de residências caiu 1,1% em fevereiro. As informações são da Dow Jones.