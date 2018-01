Índice de Confiança da Indústria sobe 5,8% em fevereiro O Índice de Confiança da Indústria (ICI), indicador-síntese da Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação, subiu 5,8% em fevereiro ante janeiro, segundo divulgado nesta quarta-feira, 28, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em janeiro, o indicador registrou queda de 1,8% ante dezembro. Na comparação com fevereiro do ano passado, o ICI subiu 6,2% em igual mês este ano. Essa é a quinta edição do indicador, calculado com base em seis quesitos da sondagem. A FGV esclarece, em comunicado, que "parte do aumento deve-se a efeitos sazonais". Porém, a fundação informou que, na passagem de janeiro para fevereiro, "houve melhora tanto das avaliações a respeito da situação presente quanto das expectativas para os próximos meses". O ICI é composto por dois indicadores: o Índice da Situação Atual, que subiu 6,8% em fevereiro ante janeiro, em comparação com a queda de 4,6% em janeiro ante dezembro; e o Índice de Expectativas, que apresentou aumento de 4,9% em fevereiro ante janeiro, em comparação com a elevação de 1,7% em janeiro ante dezembro. Na comparação com fevereiro do ano passado, o Índice de Situação Atual subiu 5,4% em igual mês deste ano; Índice de Expectativas, por sua vez, subiu 7,4% em fevereiro de 2007, ante mesmo mês no ano passado. Segundo a FGV, entre as perguntas relacionadas ao presente, o maior avanço ocorreu na avaliação feita a respeito do nível da demanda global. "Entre janeiro e fevereiro, a proporção de empresas que avaliam o nível atual de demanda como forte aumentou de 14% para 20%; a parcela das que a avaliam como fraca diminuiu de 14% para 8%", detalhou a instituição, no comunicado. No caso das respostas relacionadas às expectativas, "a maior evolução ocorreu nas previsões relativas à produção nos próximos três meses. A proporção de empresas que prevêem expandi-la aumentou de 27% para 34% e a parcela das que pretendem reduzi-la diminuiu de 23% para 15%", de janeiro para fevereiro, de acordo com o comunicado. A sondagem consultou 1.016 empresas, entre os dias 1 e 26 de fevereiro. Realizado desde 1966, o levantamento tinha periodicidade trimestral; com a elaboração do ICC, que é mensal, essa pesquisa também será anunciada todo mês. Mas somente serão divulgados os resultados considerados "principais" pela FGV. Poderão ser apresentadas informações adicionais, que serão selecionadas a critério da fundação.