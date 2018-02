Índice de Confiança do Consumidor sobe 0,5% O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu 0,5% em setembro ante agosto, segundo informou nesta quarta-feira a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado é inferior ao registrado em agosto ante julho, quando o indicador registrou alta de 0,7%. Essa é a décima segunda edição do indicador, que completa um ano, sendo calculado com base nos resultados da pesquisa "Sondagem das Expectativas do Consumidor", apurada desde outubro de 2002 (com periodicidade trimestral, até julho de 2004, quando passou a ser mensal). O índice é composto por cinco quesitos da sondagem. De acordo com comunicado da fundação, "houve estabilidade nas avaliações sobre a situação presente e melhora nas expectativas em relação aos próximos seis meses". O ICC é dividido em dois indicadores: o Índice de Situação Atual, que subiu 0,1% em setembro, ante queda de 2,9% em agosto; e o Índice de Expectativas, que teve aumento de 0,8% em setembro, ante alta de 2,5% em agosto. A FGV esclareceu ainda que, entre as perguntas relacionadas ao presente, houve melhora na avaliação feita pelos consumidores a respeito da situação financeira da família. "A proporção de consumidores que a consideram boa elevou-se de 15,3% para 15,8%; a dos que a julgam ruim manteve-se em 16,2%", detalhou a fundação, em comunicado. Já nos quesitos relacionados ao futuro, "houve aumento de 9,0% para 12,3% na parcela de informantes que prevêem gastos maiores com compras de bens duráveis nos próximos meses e ligeira elevação, de 34,1% para 35,1%, na proporção dos que acham que os gastos serão menores", segundo a FGV. O levantamento abrange amostra de 2.000 domicílios, em sete capitais, com entrevistas entre os dias 1 a 21 de setembro.