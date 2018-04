Índice de confiança na indústria atinge maior nível em 12 anos A indústria de transformação brasileira entrou no segundo trimestre do ano aquecida e otimista em relação às perspectivas para os próximos meses, revelou pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgada nesta sexta-feira, 27. O Índice de Confiança da Indústria (ICI), indicador-síntese da Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação, em abril subiu 3,9% frente a março, quando a alta chegou a 4,9%. "Sem ajuste sazonal, este é o maior nível da série histórica iniciada em abril de 1995", informou a FGV em comunicado. Segundo a FGV, o ICI é um indicador que utiliza para cálculo uma escala que vai de 0 a 200 pontos, sendo que o resultado do índice é de queda ou de elevação, dependendo se a pontuação elaborada com base nas respostas dos pesquisados fica abaixo ou acima de 100 pontos, respectivamente. Ao se considerar o patamar de pontuação, o mês de abril atingiu patamar de 120,7 pontos, ante 116,2 pontos em março. "Com ajuste sazonal, o ICI de abril, de 116,8, é o maior desde outubro de 2004 (119,3)", detalhou a fundação, em comunicado. Essa é a sétima edição do indicador, calculado com base em seis quesitos da sondagem. A FGV esclarece, em comunicado, que "o resultado mostra que a indústria de transformação inicia o segundo trimestre do ano aquecida e com boas perspectivas para os próximos meses". Indicadores O ICI é composto por dois indicadores: o Índice da Situação Atual, que subiu 2,4% em abril ante março, mesma taxa de elevação apurada em março ante fevereiro; e o Índice de Expectativas, que apresentou aumento de 5,6% em abril ante março, em comparação com a elevação de 7,4% em março ante fevereiro. Ao detalhar o resultado de abril, a FGV esclarece que, entre as perguntas do índice de confiança relacionadas ao presente, o maior avanço ocorreu na avaliação feita a respeito do nível da demanda global. "Entre março e abril, a proporção de empresas que avaliam o nível atual de demanda como forte aumentou de 27% para 28%; a parcela das que o avaliam como fraco diminuiu de 10% para 5%", diz a fundação, no comunicado. No caso das respostas para o futuro, as previsões mais favoráveis são relativas à situação dos negócios. Das empresas consultadas, 61% esperam melhora nos próximos seis meses e apenas 3% esperam piora. "Em março, estas parcelas eram, respectivamente, de 58% e 5%", esclareceu. A Sondagem da Indústria Nacional de Transformação consultou 1.000 empresas entre os dias 2 a 25 de abril. Realizada desde 1966, a sondagem tinha periodicidade trimestral; com a elaboração do ICC, que é mensal, essa pesquisa também será anunciada todo mês. Mas somente serão divulgados os resultados considerados "principais" pela FGV. Poderão ser apresentadas informações adicionais, que serão selecionadas a critério da fundação. Com Reuters