Índice de confiança no consumidor cai nos EUA O índice de confiança do consumidor norte-americano caiu inesperadamente em julho, para 76,6, de 83,5 em junho e de 83,6 em maio, informou o Conference Board. A variação de julho ficou abaixo das previsões de alta para 85. Apesar da forte retração, o índice não chegou as mínimas registradas no começo do ano. O Conference Board atribuiu a ausência de entusiasmo dos consumidores as condições no mercado de trabalho. "A elevação no nível de desemprego e o sentimento de que uma reversão nas atuais condições do mercado de trabalho não está próxima contribuiu para desanimar os consumidores", disse a economista Lynn Franco, do Conference Board. O índice de situação presente caiu para 61,9 em julho, de 64,2 em junho. O índice de expectativa recuou para 86,4 em julho, de 96,4 em julho. As informações são da Dow Jones.