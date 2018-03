Índice de Custo de Vida de SP fica em 0,54% em dezembro O Índice de Custo de Vida da Cidade de São Paulo calculado pelo Dieese (ICV) apresentou em dezembro inflação de 0,54%, uma queda de 0,29 ponto percentual em relação ao índice apurado em novembro, de 0,83%. Os destaques do indicador foram os grupos transportes, com 0,33 ponto percentual, habitação, 0,08 ponto, e alimentação, 0,07 ponto, que, juntos, contribuíram com 0,48 ponto percentual no resultado do índice. A maior alta ocorreu nos transportes, com 2,09%.