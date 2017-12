Índice de Custo de Vida do Dieese sobe 0,47% em março O Índice do Custo de Vida (ICV), calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), registrou em março uma taxa de 0,47% - elevação de 0,68 ponto porcentual em relação ao índice negativo de 0,18% verificado em fevereiro. Os grupos que tiveram maior peso em março foram: Saúde (1,75%), Habitação (0,91%) e Alimentação (0,48%). Juntos responderam por 0,57 ponto porcentual do índice fechado de março. O destaque na ponta de queda foi o grupo Transportes, com uma variação negativa de 1,30%, contribuindo com menos 0,20 ponto porcentual para a composição do ICV.