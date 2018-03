Índice de expectativa piora em outubro na Alemanha As expectativas de analistas e investidores institucionais com a economia alemã pioraram em outubro pela primeira vez em quatro meses, segundo o índice que avalia a expectativa do Instituto ZEW. O índice cedeu 1,7 ponto porcentual para 56, de 57,7 em setembro. Economistas esperavam que o índice ficasse inalterado em relação ao mês anterior. O presidente do instituto, Wolfgang Franz, disse que a pesquisa "reflete a opinião prevalecente, de que a economia irá recuperar-se apenas lentamente".