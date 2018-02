Índice de frete do Báltico tem menor valor em 6 meses O principal índice de frete do Báltico para commodities embarcadas a granel teve nesta quinta-feira, novamente, a sua queda mais acentuada em um só dia, para o menor valor em seis meses, em meio a temores de recessão nos Estados Unidos. O índice, que monitora as principais rotas comerciais para carvão, minério de ferro, cimento e commodities soft, como grãos e açúcar, caiu 441 pontos --ou 6,41 por cento--, para 6.472. "A recente queda no índice do Báltico é uma sinalização de que o boom das commodities poderia ter um abrupto final", afirmou um relatório da Capital Economics. Na quarta-feira, o índice já havia registrado a sua maior queda diária desde 1985, ano em que foi iniciado o cálculo do indicador. O índice é amplamente observado por economistas e traders de commodities, que o utilizam para estimar a demanda mundial. Analistas do setor também atribuem a queda acentuada ante os recordes de alta de novembro a problemas em carregamentos de minério de ferro em países como o Brasil. Na quarta-feira, a Vale informou que terá de adiar embarques de minério em dois portos do Brasil para a China, para reparos nos equipamentos portuários. A Vale é a maior produtora de minério de ferro do mundo, e a China é o seu principal mercado. Segundo traders, o indicador é afetado pelos problemas no Brasil considerando que transporte de minério para a Ásia consome grande quantidade de navios. (Por Stefano Ambrogi)