Índice de gastos com consumo nos EUA subiu 3,9% O Departamento do Comércio dos EUA informou que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu 3,9% no quarto trimestre do ano passado, depois de avançar 1,8% no terceiro trimestre do mesmo ano. As previsões eram de alta de apenas 2,3% no último trimestre de 2007. O núcleo do índice, por sua vez, avançou 2,7% no período entre outubro e dezembro do ano passado, depois de subir 2% no trimestre anterior. O índice do PCE é acompanhado de perto pelo Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), por ser considerado uma das medidas de inflação preferidas da autoridade monetária norte-americana. Para o Fed, o ideal é que o núcleo do PCE fique dentro da zona de conforto entre 1% e 2%. Ainda em relação ao PCE, o índice de preços de compras domésticas brutas, que mede os preços pagos por residentes dos EUA, subiu 3,8% no quarto trimestre do ano passado, depois de avançar 1,8% no terceiro trimestre. O índice de preços em cadeia aumentou 2,6% no mesmo período, após a alta de 1% no terceiro trimestre. As informações são da Dow Jones.