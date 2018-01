Criação de novas vagas de emprego tem maior queda desde o fim de 2009

SÃO PAULO - O índice Catho-Fipe de novas vagas de emprego, calculado com base nos anúncios de emprego no site de recrutamento, registrou queda de 23,9% em setembro, na comparação com igual período de 2015, marcando o maior tombo na base de comparação interanual desde o fim de 2009. Frente a agosto, o recuo foi de 15,5%. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, a queda medida pelo indicador é de 6,6%.

No índice que mede a proporção de vagas por candidato, o resultado, de volta ao nível de outubro de 2006, mostra um retrocesso de quase dez anos, com queda de 44,2% na comparação com setembro de 2015. Foi o 26º mês consecutivo de baixa na comparação com mesmo mês do ano anterior, um recorde negativo na série histórica iniciada em 2004.

Ante agosto, houve decréscimo de 16,5% no índice de vagas por candidato. No acumulado de 2016, a queda nesse indicador é de 33,1%.

Também houve forte queda, de 24% na comparação com setembro de 2015, no índice da Catho que mede a relação entre vagas de emprego e a população economicamente ativa. Em relação a agosto, esse indicador mostrou recuo de 13,5%. No acumulado de janeiro a setembro, comparativamente a igual período do ano passado, a queda foi de 8,3%. Quanto maior o valor desse índice, menor tende a ser a taxa de desemprego. Os indicadores são medidos pela Catho em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).