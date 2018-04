Índice de preços ao consumidor nos EUA sobe em janeiro O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos subiu 0,3% em janeiro em relação a dezembro, em base sazonalmente ajustada, informou hoje o Departamento do Trabalho norte-americano. A variação superou a alta prevista de 0,2% pelos economistas e contrariou o movimento de queda de 0,8% do índice em dezembro. Na comparação de janeiro ante janeiro de 2008, o CPI ficou inalterado. O núcleo do CPI, que exclui as variações de preços de alimentos e energia, subiu 0,2% em janeiro, também superando a previsão, de aumento de 0,1%. Ante mesmo mês do ano passado, o núcleo do CPI subiu 1,7% em janeiro. Segundo o relato do Departamento do Trabalho dos EUA, os preços de energia subiram 1,7% em janeiro em relação a dezembro e despencaram 20,4% em relação a janeiro do ano passado. Os preços da gasolina subiram 6% em janeiro e os dos alimentos avançaram 0,1%. Os preços no setor de transportes saltaram 1,3% em janeiro, após três meses seguidos de expressiva retração. Os preços no segmento imobiliário, que respondem por 40% do índice, ficaram inalterados. As informações são da Dow Jones.