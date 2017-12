Índice de Preços no Varejo de setembro é o menor desde abril O Índice de Preços no Varejo (IPV) apresentou uma desaceleração em setembro, com uma alta de 0,64%, ante o resultado de agosto, quando estava em 0,73%. Os setores que puxaram a inflação, a menor para um mês desde abril, foram os de alimentos e vestuário. As informações foram divulgadas nesta terça-feira pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio), responsável pelo cálculo do indicador. Na comparação com a terceira quadrissemana do mês passado, no entanto, houve uma elevação, já que o índice daquele período estava em 0,45%, o que representava também uma alta ante o levantamento anterior, de 0,34% De acordo com a assessoria econômica da instituição, o resultado de setembro reafirmou a tendência de desaceleração na inflação, uma vez que esse é o quarto mês consecutivo de diminuição do ritmo de alta. Em junho, o indicador teve aumento de 1,55%, em julho, de 0,86% e, em agosto, de 0,73%. Com o fechamento de 0,64% em setembro, o IPV acumula elevação de 7,72% em 2004.