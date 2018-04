Índice de Preços no Varejo mostra alta de 0,57% Pesquisa realizada pela Federação de Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio SP) mostra que a taxa quadrissemanal do Índice de Preços no Varejo (IPV) avançou para 0,57% na segunda semana de maio, ante alta de 0,19% na primeira semana. De acordo com a Fecomercio, o IPV pode subir ainda mais até o fechamento do mês, mas deve permancer abaixo de 1%. Os bens duráveis, que registraram alta de 1,9%, e a estabilidade dos não duráveis (-0,01%) foram decisivos no cálculo do índice. A Fecomercio também registrou aumentos discretos nos setores de comércio automotivo e de material de construção. Já o segmento de semiduráveis, em queda na semana, ainda não apresenta as remarcações provocadas pelo lançamento de novas coleções de roupas, tecidos e calçados.