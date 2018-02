Índice de principais indicadores cai pelo 3o mês nos EUA Um índice sobre a atividade econômica futura caiu pelo terceiro mês seguido em dezembro, mostrando que o crescimento vai continuar lento e com riscos maiores de enfraquecimento, divulgou o Conference Board nesta sexta-feira. O grupo de pesquisa econômica afirmou que seu Index of Leading Economic Indicators recuou 0,2 por cento em dezembro, após baixas de 0,4 por cento em novembro e 0,7 por cento em outubro. Economistas de Wall Street ouvidos pela Reuters esperavam uma queda mais amena, de 0,1 por cento. "O consumo e o investimento se enfraqueceram e mesmo o crescimento das exportações, fonte remanescente de força, esfriou", disse Ken Goldstein, economista do Conference Board. "Os últimos dados sugerem que o crescimento pode continuar fraco, e possivelmente mesmo um pouco mais lento, do que no primeiro semestre de 2008." (Reportagem de Glenn Sommerville)