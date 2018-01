Índice de reajuste do aluguel desacelera em abril, mas acumula alta de 10,63% em um ano

SÃO PAULO - O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou de 0,51% em março para 0,33% em abril, divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em 12 meses, porém, o indicador, muito utilizado para reajustar o valor dos contratos de aluguel, registrou alta de 10,63%.

O resultado do IGP-M de abril ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pela Agência Estado, entre 0,24% e 0,41%, e abaixo da mediana de 0,35%.

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o IPA-M saiu de 0,44% no mês anterior para 0,29% em abril. Na mesma base de comparação, o IPC-M saiu de 0,58% para 0,39%. O INCC-M desacelerou de 0,79% para 0,41%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A variação do IGP-M acumulada em 2016, até abril, é de 3,30%.