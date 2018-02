Índice de reajuste do aluguel sobe para 0,76% em janeiro

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), pelo qual os contratos de aluguéis são reajustados, acelerou de alta de 0,62% em dezembro para elevação de 0,76% em janeiro - divulgou há pouco a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A variação acumulada do IGP-M nos 12 meses até janeiro é de 3,98%.

O resultado do IGP-M deste mês ficou ligeiramente abaixo do teto do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo AE Projeções, que iam de 0,52% a 0,77%, e, portanto, acima da mediana encontrada, de 0,63%.

Outros índices. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) desacelerou de avanço de 0,63% em dezembro para 0,56% em janeiro. Dentro do item, Bens finais registrou variação de 1,57%, ante os 1,05%% de dezembro; Bens intermediários, 0,51%, ante 0,69%.