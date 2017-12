Índice de renda fixa diário a partir de hoje A Bolsa de Mercadorias & Futuros e a Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto (Andima ) começam a divulgar hoje o Índice de Renda Fixa de Mercado (IRF-M), que vem substituir o CDI na avaliação de performance de fundos de renda fixa (veja mais informações nos links abaixo). O IRF-M é uma carteira teórica composta somente de títulos públicos prefixados (LTN) em quantias proporcionais ao volume que cada papel tem no mercado. A divulgação do IRF-M será diária, em dois horários. Às 17h30 haverá uma prévia. A taxa definitiva será conhecida até as 20 horas. Até 13 horas, serão divulgadas também informações sobre a carteira do índice. As informações serão disponibilizadas sempre nos sites da BM&F (veja link abaixo) e da Andima (veja link abaixo). O objetivo do novo índice é substituir a ausência de um parâmetro adequado para se medir o desempenho de gestores e investidores dos fundos de renda fixa.