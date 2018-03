Índice de serviços na zona do euro sobe em setembro

O PMI composto na zona do euro, que representa a atividade em todo o setor privado, subiu para 51,1 em setembro, o maior nível desde maio de 2008, de 50,4 em agosto. Economistas esperavam que o PMI composto subisse para 50,9. Na Alemanha, o PMI de serviços caiu mais do que o esperado por economistas, mas ficou acima do nível de 50. O índice recuou para 52,1 em setembro, de 53,8 em agosto e previsão de 52,2. O PMI de serviços da Alemanha subiu fortemente para 53,2 em setembro, de 49,3 em agosto e previsão de economistas de 52,2.

"Os números finais do PMI para setembro mostram que a França e a Alemanha continuam em expansão, o que, combinado com taxas menores de declínio na Itália e na Espanha, levanta expectativas de um retorno preliminar ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) na região no terceiro trimestre", afirmou Chris Williamson, economista-chefe do Markit.

Reino Unido

O índice dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade no setor de serviços do Reino Unido (que não pertence à zona do euro) subiu para 55,3 em setembro, o maior nível em mais de dois anos, de 54,1 em agosto, segundo pesquisa do grupo Markit Economics. Trata-se do quinto mês consecutivo em que o índice mostrou expansão na atividade, ao ficar acima de 50. No terceiro trimestre como um todo, o desempenho do setor de serviços atingiu o melhor nível desde o terceiro trimestre de 2007. Economistas esperavam que o PMI subisse a 54,4 em setembro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pesquisa mostrou que a retomada no crescimento parece ser sustentável, com a confiança no setor atingindo o nível mais alto em quase dois anos e meio. "A contínua aceleração do crescimento em serviços é particularmente bem-vinda depois dos PMIs mais fracos que o previsto para os setores de manufatura e construção em setembro", afirmou Paul Smith, economista sênior do Markit Economics. As informações são da Dow Jones.