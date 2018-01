Índice do BC expõe retração profunda no 2º trimestre

Com base no IBC-Br de junho, agora divulgado, em combinação com as projeções para a variação do PIB, é possível concluir que o segundo trimestre de 2015 deverá marcar a retração trimestral mais acentuada da atividade econômica neste ano e também no próximo. No caso do IBC-Br, a queda, de abril a junho, foi de 1,9% sobre o trimestre anterior, e de 2,5% no primeiro semestre. As projeções para o PIB, cuja variação no segundo trimestre está prevista para ser conhecida no dia 28, coincidem com os números do indicador do Banco Central e ficam em torno de uma queda de 2% sobre o primeiro trimestre, quando a variação do PIB foi 0,2% negativa.

A tendência do comportamento econômico para os trimestres seguintes é ainda de recuo, mas em ritmo menos acentuado. O fundo do poço, contudo, não será alcançado tão cedo. Se as previsões dos analistas se confirmarem, depois de recuar 0,5%, no terceiro trimestre, e estacionar, no último quarto do ano, a economia registraria, ao longo de 2016, pequenas contrações trimestrais, entre 0,1% e 0,2%, definindo uma nova retração anual em torno de 0,5%, adicional à queda de 2,5% prevista para 2015.

Tomando as variações do IBC-Br como referência, a economia brasileira consolidou, no segundo trimestre de 2015, o estado de recessão em que se encontra. Essa situação de retração na atividade econômica, que vem desde antes do recuo trimestral do período outubro-dezembro de 2014, deve permanecer até pelo menos o terceiro trimestre do próximo ano, com o registro de uma sucessão incomum de encolhimentos trimestrais.