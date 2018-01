Índice do Custo de Vida sobe 1,21% em julho O Índice do Custo de Vida (ICV) calculado pelo Dieese subiu 0,09 ponto porcentual de uma taxa de 1,12% em junho para 1,21% no fechamento de julho. O índice foi divulgado hoje pela coordenadora do Dieese, Cornélia Nogueira Porto. A alta da inflação no mês passado é a segunda maior variação do ano, ficando atrás apenas da de janeiro que foi de 1,46%. As maiores pressões vieram do grupo Habitação (2,85%), Saúde (2,11%) e Transportes (1,25%). O grupo Alimentação subiu 0,23% e os grupos Vestuário e Equipamentos Domésticos apresentaram deflação de 0,23% e 0,33% respectivamente.