Índice Dow Jones fecha acima dos 10 mil pontos pela 1ª vez em um ano

O índice Dow Jones, um dos principais de Wall Street, fechou o pregão desta quarta-feira acima dos dez mil pontos pela primeira vez em um ano.

O Dow teve alta de 1,47%, avançou 144,80 pontos e encerrou o dia em 10.015,86 - o mais alto desde outubro de 2008.

A alta foi impulsionada pelo anúncio de que o banco americano JP Morgan Chase registrou lucros maiores do que o esperado no terceiro trimestre deste ano (julho/setembro), o que gerou certo otimismo no mercado financeiro.

O índice Standard & Poor 500 subiu 18,83 pontos (1,75%) e terminou o pregão com 1.092,02 pontos, enquanto o indicador composto da bolsa eletrônica Nasdaq registrou alta de 1,51% e encerrou o dia em 2.172,23.

Crise

Apesar da recuperação, correspondentes afirmam que o índice Dow Jones ainda está longe de atingir as altas já registradas e a economia americana ainda tem um longo caminho pela frente antes da recuperação real.

A correspondente da BBC em Nova York Michelle Fleury disse que há um ano, os maiores bancos estavam tendo dificuldades com o peso das perdas de crédito e o governo dos EUA estava fazendo o possível para evitar o colapso do sistema financeiro.

As ações continuaram caindo e em março, atingiram o menor nível em 12 anos antes de demonstrarem sinais de ligeira recuperação.

'Efeito psicológico'

Mas alguns analistas acreditam que o recente aumento registrado pelo índice Dow Jones pode encorajar a entrada de mais investidores no mercado.

"O Dow Jones em dez mil pontos pode ser amplamente psicológico, mas com o incrível volume de dinheiro nas margens, esse pode ser um chamado para os investidores agirem", afirmou Lawrence Glazer, da Mayflower Advisors, em Boston.

O JP Morgan foi o primeiro grande banco americano a anunciar os resultados do terceiro trimestre. Nesta quinta-feira, o Goldman Sachs deve anunciar o balanço do período, assim como o Citigroup. Os resultados do Bank of America devem ser divulgados na sexta-feira.