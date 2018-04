Índice Dow Jones fecha no maior nível do ano

Mais um dia repleto de boas notícias sobre a economia americana foi motivo de celebração para os investidores de Wall Street. Pelo terceiro mês consecutivo, em junho as vendas de residências usadas subiram nos Estados Unidos. E o lucro acima do esperado de algumas das maiores companhias do mundo completou o cenário favorável aos negócios ontem. Com isso, o índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, subiu 2,12% e superou a barreira dos 9 mil pontos, no maior nível desde 5 de novembro do ano passado. O ganho foi o último, mas não o maior, de uma trajetória que já fez o índice subir 923 pontos, ou 11%, em nove dias. Já o S&P 500 subiu 2,3%, para 976,29 pontos, maior fechamento desde 4 de novembro. E a bolsa eletrônica Nasdaq avançou 2,45%, na 12ª sessão seguida de alta, algo que não ocorria desde o início de 1992. O primeiro impulso do dia veio com o relatório da Associação Nacional de Corretores (NAR, na sigla em inglês), que mostra alta de 3,6% em junho nas vendas de casas usadas, para a média anual de 4,89 milhões de unidades, acima das 4,84 milhões previstas pelos analistas. Houve também queda nos estoques, de 0,7%, mas o excesso de oferta ainda faz baixar os preços. O valor médio caiu 15,4% em junho, para US$ 181,8 mil. BALANÇOS Do lado das empresas, um novo lote de balanços positivos também animou o mercado. A montadora Ford surpreendeu os investidores com um lucro de US $ 2,3 bilhões, principalmente por causa de um enorme ganho para a redução da dívida. Com isso, as ações da Ford avançaram 9,4%. Já o lucro do segundo trimestre do conglomerado 3M caiu 17%, mas o resultado foi melhor do que os investidores esperavam e a companhia elevou sua previsão de lucro para 2009. Isso fez com que as ações da empresa subissem 7,3%. As ações da AT&T subiram 2,6%. A empresa divulgou que o lucro do segundo trimestre caiu 15% e a receita diminuiu 0,4%, mas os resultados superaram a estimativa do mercado. "Não acho que o mercado está sinalizando que estamos todos totalmente curados, mas dizendo que existe forte probabilidade de que uma recuperação está em curso", disse Ciaran O?Kelly, chefe de ações das Américas da Nomura Securities, em Nova York.