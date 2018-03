Índice encerra ciclo de ganhos e fecha em baixa As bolsas de valores europeias fecharam em baixa nesta quinta-feira, encerrando uma série de ganhos de cinco dias, com preocupações sobre novas e mais rígidas regulações do Comitê da Basileia e com a resposta negativa à oferta de ações do Citigroup pressionando as ações dos bancos para baixo.