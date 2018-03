Índice europeu de ações fecha em alta pelo 2o dia consecutivo

O índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 fechou 0,56 mais alto, a 1.010,55 pontos. Neste ano, o índice subiu 21 por cento e está 56 por cento maior desde a mínima recorde atingida no início de março.

Os papéis das mineradoras ficaram entre os que mais se valorizaram, ajudados por maiores preços de metais. BHP Billiton, Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto e Xstrata subiram entre 1,1 e 1,6 por cento.

"O mercado de ações está de bom humor hoje, ... movido por bons dados econômicos", disse Giuseppe-Guido Amato, estrategista da Lang & Schwarz em Frankfurt, Alemanha.

"Nós não temos pressão de venda. Eu acho que dezembro será um bom mês para ações. A tendência emergente continua no lado positivo", acrescentou.

A confiança do consumidor norte-americano melhorou no início de dezembro, com sinais de estabilização no mercado de trabalho e com descontos para incentivar o consumo na temporada de festas, disse a Pesquisa com Consumidores da Reuters e da Universidade de Michigan.

O Departamento do Comércio dos EUA disse que o total das vendas no varejo cresceu 1,3 por cento no mês passado, o maior avanço desde agosto, após crescer 1,1 por cento em outubro. Foi o segundo ganho mensal, superando as expectativas do mercado para um aumento de 0,7 por cento.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 0,33 por cento, a 5261,57 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,83 por cento, para 5756,29 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,14 por cento, para 3803,72 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,12 por cento, para 22411,51 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 avançou 0,18 por cento, para 11616 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 encerrou em alta de 0,75 por cento, para 8183,91 pontos.

(Reportagem de Atul Prakash)