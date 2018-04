Índice europeu de ações fecha quase estável; plano anima montadoras O principal índice de ações européias terminou a quarta-feira praticamente estável. A busca de investidores por barganhas e esperanças quanto a um plano de estímulo econômico contrabalançaram as preocupações com dados econômicos fracos. O índice FTSEurofirst 300 fechou com variação negativa de 0,3 por cento, a 830 pontos. Na mesma linha do pacote de resgate do Federal Reserve para o mercado imobiliário, a Comissão Européia defendeu um amplo pacote de estímulo fiscal na União Européia, no valor de 200 bilhões de euros. O pacote proposto inclui 5 bilhões de euros em recursos extras para o setor aumototivo. Volkswagen, Peugeot e Renault tiveram fortes ganhos. Mineradoras também tiveram desempenho positivo após a China ter cortado a taxa básica de juro, o que impulsionou os preços de metais. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em queda de 0,44 por cento, a 4.152 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX teve variação positiva de 0,08 por cento, a 4.560 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 caiu 1,24 por cento, para 3.169 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em alta de 0,47 por cento, a 15.479 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou queda de 0,49 por cento, para 8.654 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve alta de 0,22 por cento, a 6.135 pontos. (Por Sarah Marsh)