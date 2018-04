Índice europeu de ações interrompe série de perdas Os mercados acionários da Europa romperam uma série de três dias de perdas e fecharam em leve alta nesta quinta-feira, embora bem abaixo das máximas verificadas durante o pregão. O índice FTSEurofirst 300, das principais ações europeias, teve variação positiva de 0,06 por cento, a 763 pontos, depois de avançar até 1,1 por cento no dia. O indicador já perdeu 8,2 por cento este ano, depois do tombo de 45 por cento em 2008. "Os dados dos Estados Unidos continuam piorando", citou Georgina Taylor, estrategista da Legal & General. "Os últimos dias mostraram que a volatilidade continuará." O número de trabalhadores norte-americanos que continuam recebendo auxílio-desemprego saltou para patamar recorde no começo de fevereiro, segundo dados que realçaram a deterioração do mercado de trabalho. As ações da Nestlé, maior grupo do setor de alimentos do mundo, subiram mais de 5 por cento, após a companhia ter superado projeções de vendas. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 0,29 por cento, a 4.018 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 0,24 por cento, para 4.215 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 teve variação negativa de 0,05 por cento, a 2.872 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em baixa de 0,36 por cento, a 13.466 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,18 por cento, para 7.875 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve recuo de 0,59 por cento, a 6.157 pontos. (Por Brian Gorman)