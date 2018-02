Índice europeu de ações têm pico em 3 semanas por China e bancos As ações europeias fecharam no maior nível em três semanas nesta quarta-feira, impulsionadas por empresas do setor financeiro e mineradoras, à medida que o apetite por ativos de risco, como ações, cresceu após a divulgação de dados macroeconômicos positivos da China.