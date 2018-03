Índice europeu fecha no nível mais alto em 14 meses

O principal índice das bolsas de valores europeias fechou no maior patamar em 14 meses nesta terça-feira, com as ações do setor de energia se valorizando e dados das vendas de moradias usadas nos Estados Unidos impulsionando a confiança do investidor, em um dia de poucos negócios.

O FTSEurofirst 300 subiu 0,68 por cento, para 1.034 pontos, nível mais alto desde 3 de outubro de 2008.

Os papéis do setor de energia ficaram entre os que mais se valorizaram, mesmo com os preços do petróleo caindo para cerca de 73,40 dólares o barril.

Os produtores da Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) concordaram em manter estáveis as metas de produção.

As ações da BP, Royal Dutch Shell e Total subiram entre 1,1 e 1,7 por cento.

O índice europeu ganhou mais de 24 por cento neste ano e mais de 60 por cento desde a sua mínima recorde do dia 9 de março, acompanhando a saída da recessão de uma série de economias.

A agenda econômica dos Estados Unidos ajudou para a alta das ações, mesmo com a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) para um patamar mais baixo do que o esperado.

"O foco foi nas vendas de moradias, que foram muito mais fortes que o esperado", disse Philippe Gijsels, estrategista sênior de ações do Fortis Bank em Bruxelas. "E o PIB deve ser mais forte no quarto trimestre".

"Os mercados terão bastante suporte nos próximos dias. Para 2010, eu sou muito menos positivo, por acreditar que os mercados já descontaram muito da recuperação. E os bancos centrais não podem manter taxas de juros perto de zero para sempre."

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 0,65 por cento, a 5.328 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,26 por cento, para 5.945 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,68 por cento, para 3.898 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,07 por cento, para 22.982 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 avançou 0,51 por cento, para 11.890 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 encerrou em alta de 0,72 por cento, para 8.397 pontos.