Índice europeu tem mínima em 1 semana por recuo de bancos As bolsas de valores europeias fecharam nesta quarta-feira no menor nível em mais de uma semana, pressionadas pelo mau desempenho de ações do setor financeiro, uma vez que a confiança do mercado se deteriorou depois que a Standard and Poor's previu uma perspectiva negativa para a Espanha.