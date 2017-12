Índice Kospi encerra o dia em queda de 0,92% A bolsa sul-coreana abriu em alta hoje, impulsionada pelos resultados em Wall Street (Dow Jones: +0,63%; Nasdaq: +1,20%). No encerramento, porém, o índice Kospi registrava queda de 0,92% em razão das baixas dos preços no mercado futuro. Taiwan fechou com desvalorização de 0,26%. Os papéis de tecnologia reverteram os ganhos da manhã e investidores institucionais decidiram realizar lucros, disseram analistas. O mercado japonês fechou praticamente estável, em queda de 0,05%. A realização de lucros no final do pregão, principalmente de blue chips do setor exportador e de farmacêuticas superaram os ganhos da primeira parte da sessão. Já a bolsa filipina registrou alta de 1,28%, em recuperação técnica depois das recentes perdas. Às 5h30 (horários de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,32%; Indonésia: -0,47%; Malásia: +0,05%; Tailândia: +2,18% e Cingapura: +0,44%.