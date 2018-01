Índice Kospi fecha em baixa de 2,23% Os investidores da bolsa sul-coreana decidiram se desfazer das ações que haviam mantido até ontem com o objetivo de receber os dividendos de 2002, num movimento de realização de lucros. As vendas no mercado futuro também contribuíram para a queda de 2,23% do índice Kospi. Em Taiwan, os gerentes de fundos de ações realizaram lucros das ações de tecnologia depois dos fortes ganhos de ontem e a bolsa encerrou o dia em baixa de 0,44%. Já o mercado filipino fechou a semana em alta de 0,30%, com caça por barganhas nos últimos minutos do pregão. O Nikkei 225 registrou valorização de 0,16%, num movimento de última hora para o território positivo. Analistas suspeitam que a reviravolta tenha sido resultado de compras realizadas por fundos públicos. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,00%; Indonésia: +0,41%; Malásia: -0,46%; Tailândia: +0,34% e Cingapura: +0,11%.