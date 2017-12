Índice Kospi inicia a semana em queda A bolsa sul-corena encerrou hoje em queda de 1,62%, a maior queda em três semanas, com a decisão do governo de postergar a fusão do Shinhan Financial Group Ltd. e do Chohung Bank. Taiwan registrou sua segunda queda consecutiva puxado por papéis de exportadoras tais como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. A preocupação do mercado é que, em razão da Sars, as exportações tenham caído para o pior nível em um ano. Em Manila (Filipinas), a realização de lucros fez o pregão filipino registrar sua quarta queda seguida. O principal índice do mercado local fechou em -0,87%. Já o Nikkei 225, da bolsa japonesa, teve alta de 0,18%. As compras de investidores estrangeiros superaram a realização de lucros de blue chips. O mercado, no entanto, espera ansioso a decisão sobre a taxa de juros americana que será tomada na quarta-feira pelo Fomc (Comitê de Política Monetária) do Federal Reserv, o BC norte-americano. Às 4h40 (horário de Brasília), os demais mercados do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,56%; Indonésia: -1,44%; Malásia: +0,18%; Tailândia: +1,67% e Cingapura: -1,42%.