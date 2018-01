Índice Kospi registra alta de 0,78% A breve entrada de um caça norte-coreano em espaço aéreo sul-coreano provocou queda quase imediata do índice Kospi. A aeronave cruzou a fronteira marítima do país ao leste, mas voltou ao território comunista dois minutos depois. O mercado recuperou-se graças a um programa de compras relacionado com o mercado futuro, fechando em alta de 0,78%. O temor de uma guerra no Iraque e os confrontos no sul do país resultaram em queda de 0,59% do principal índice da bolsa filipina. Em Tóquio, o Nikkei 225 recuou 0,32%, num pregão com baixo giro financeiro, mas que recuperou parte das perdas no final dos negócios. O mercado foi fortemente influenciado pelo mau desempenho de Wall Street (Dow Jones: -0,50%; Nasdaq: -0,91%) e pela alta do iene. Já Taiwan fechou estável, com realização de lucros e baixo volume financeiro. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,07%; Indonésia: -0,59%; Malásia: -0,54%; Tailândia: -1,16% e Cingapura: +0,08%.