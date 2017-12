Índice Kospi tem 12ª alta consecutiva A bolsa sul-coreana registrou hoje sua 12ª alta consecutiva e o melhor resultado em cinco meses. As compras realizadas por investidores estrangeiros resultaram em alta de 1,11% do índice Kospi, que encerrou o dia aos 665,24 pontos. O Nikkei 225 teve alta de 0,70%, liderado por papéis de alta tecnologia. Já Taiwan fechou estável, com ligeira alta de 0,07%. A queda das ações de tecnologia superou a procura por barganhas. Os papéis da TSMC caíram 2,60%. Não houve negociações hoje na bolsa filipina em razão do feriado nacional. Às 5h30 (horário de Brasília), os demais mercados do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,21%; Indonésia: +1,81%; Malásia: +0,01%; Tailândia: +1,35% e Cingapura: -0,21%.