Índice Merval muda composição a partir de hoje A composição do índice Merval da Bolsa de Buenos Aires será modificada a partir desta segunda-feira com a incorporação do grupo siderúrgico multinacional Tenaris, que substituirá as ações da companhia local Siderca. Segundo o diretor-secretário do Merval, Luis Alvarez, a abertura das negociações da Tenaris está prevista para a partir das 11h30 horas (12h30 de Brasília). A diretoria do Merval decidiu utilizar o mesmo critério adotado em trocas como a de Perez Companc por PC Holdings, de Telefônica Argentina por Telefônica S.A., do Banco Río por Banco Santander, da YPF e Astra por Repsol, e Banco de Galícia por Grupo Financeiro Galícia. A Tenaris representa a soma de Siderca de Argentina, Dálmine de Itália e Tansa de México, cujas ações foram cotadas até sexta-feira passada em forma individual e, agora, o farão em forma conjunta. O critério de recolocação da participação atual de Siderca e de Tenaris no índice Merval se baseará na porcentagem e na relação da troca.