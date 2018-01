Índice nacional da construção civil sobe 0,57% em abril O Índice Nacional da Construção Civil (INCC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF), apresentou variação de 0,57% em abril, abaixo dos resultados verificados em março deste ano (0,80%) e em abril de 2003 (1,21%). No acumulado do ano, a alta do custo de construção é de 2,70%. Em 12 meses, a variação é de 11,21%. De acordo com o IBGE, o custo nacional do metro quadrado em abril foi de R$ 469,96, dos quais R$ 269,93 são referentes aos gastos com materiais de construção e R$ 200,03, à mão-de-obra. No mês passado, a variação do preço dos materiais foi de 0,86%, acima do índice de março (0,67%). A alta da cesta de materiais no ano é de 3,11% e, no acumulado de 12 meses, de 8,04%. Já o custo da mão-de-obra subiu 0,17% no mês passado, ante variação de 0,98% verificada em março, por conta da inexistência de dissídio coletivo no período. Em 12 meses, o custo da mão-de-obra acumula alta de 15,81% - índice que cai a 2,16% se considerado o primeiro quadrimestre de 2004. Regiões Segundo o IBGE, as regiões Sul, Norte e Nordeste apresentaram índices superiores à média nacional em abril, de 0,65%, 0,64% e 0,62%, respectivamente. No Nordeste, foi verificada a maior alta no acumulado do ano (3,51%), porém a menor em 12 meses (9,22%). Os custos regionais por metro quadrado, no mês passado, foram de R$ 504,25 no Sudeste, R$ 476,69 no Sul, R$ 453,55 no Norte, R$ 449,86 no Centro-Oeste e R$ 426,88 no Nordeste.