Índice Nacional da Construção Civil sobe 0,82% O Índice Nacional da Construção Civil registrou aumento de 0,82% em fevereiro, segundo divulgou hoje o IBGE. A taxa já acumula no ano alta de 1,32% e, nos últimos 12 meses, de 12,36%. Na composição do custo nacional, que atingiu R$ 463,61 em fevereiro, R$ 265,85 equivalem a gastos com materiais e R$ 197,76 com a mão-de-obra.