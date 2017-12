Índice Nacional da Construção Civil sobe em maio O Índice Nacional da Construção Civil (INCC) registrou alta de 2,04% em maio, superior à variação de abril (1,21%) e a de maio do ano passado (1,04%), segundo informou hoje o IBGE. O resultado foi pressionado por São Paulo, que tem maior peso entre os Estados e onde ocorreu dissídio coletivo. O índice de maio é o mais alto desde dezembro do ano passado (2,91%). No acumulado do ano, a alta foi de 7,71% enquanto nos últimos 12 meses, o acumulado ficou em 18,15%. Na composição do custo nacional (R$ 431,18), R$ 252,66 eqüivalem aos gastos com materiais e R$ 178,52 com a mão-de-obra.