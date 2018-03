Índice Nacional de Construção Civil de abril fica em 1,21% O Índice Nacional de Construção Civil (INCC), calculado pelo IBGE e pela Caixa Econômica Federal ficou em 1,21% em abril. Em março, o INCC foi de 1,19%. O custo nacional por metro quadrado foi R$ 422,57. Houve aumento de 0,79 ponto porcentual em relação a abril do ano passado que foi de 0,42%. No ano, a alta do INCC está acumulada em 5,56%, e nos últimos doze meses, em 17%. Do custo total, R$ 249,84 são gastos com materiais e R$ 172,73 referem-se a mão de obra. O mais alto índice por reg ião está no Sudeste, onde a alta foi de 1,75%.