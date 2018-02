Índice Nikkei 225 cai 2,44% A bolsa de Tóquio encerrou os negócios hoje em baixa de 2,44%, liderada pelos papéis do setor bancário, depois que dois ministros disseram que o governo não deve injetar, pelo menos por enquanto, recursos públicos resolver a questão dos créditos podres dos bancos. Em Taiwan, a queda de 1,79% do principal índice do mercado local foi causada pela preocupação com a votação de uma lei que vai determinar a alocação de recursos governamentais. Na Coréia do Sul, a realização de lucros provocou a queda de 1,02% do índice Kospi. A bolsa filipina foi a exceção do dia, encerrando os negócios em alta de 2,10%, ainda estimulada pela queda das taxas de juros. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,43%; Indonésia: -0,70%; Malásia: +0,55%; Tailândia: +0,67% e Cingapura: -1,23%.