Índice Nikkei 225 fecha em alta de 1,80% O índice Nikkei 225, da Bolsa de Tóquio, fechou em alta de 192,05 pontos (1,80%), em 10.857,20 pontos, recuperando grande parte das perdas do dia anterior e de volta ao rumo para os 11.000 pontos. Muitos traders acreditam que o Nikkei poderá alcançar os 11.000 pontos no início da próxima semana. A recuperação foi gerada pelos fortes lucros anunciados ontem pela norte-americana IBM e pela perspectiva positiva da Hewlett-Packard, que impulsionaram as ações das companhias japonesas exportadoras de produtos de alta tecnologia (Tokyo Electron +1,7%). O setor bancário também ajudou a impulsionar o índice, diante da expectativa da aprovação da oferta pública de 440 milhões de ações do Shinsei Bank no mercado, confirmado pela direção da Bolsa depois do fechamento do mercado. O Shinsei Bank foi o primeiro banco japonês a ser adquirido por investidores estrangeiros. Analistas disseram que traders com posições vendidas a descoberto em outros grandes bancos, tais como Mitsubishi Tokyo Financial (+3,9%) e o UFJ Holding (+2,8%), cobriram essas posições, impulsionando esses papéis.