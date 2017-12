Índice Nikkei 225 sobe 1% O mercado japonês fechou hoje em alta de 1% com a procura por papéis de tecnologia e blue chips exportadoras, em razão das expectativas positivas em relação ao mercado americano. Analistas creditaram a valorização de 0,60% em Taiwan à intervenção do governo no mercado, que teria atuado no final do pregão. Já em Manila (Filipinas), os investidores decidiram realizar lucros depois de três sessões seguidas de ganhos. O principal índice do mercado filipino fechou em queda de -0,46%. O índice Kospi, da bolsa sul-coreana, teve baixa de 0,40% por causa das vendas realizadas por investidores estrangeiros. Às 4h50 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,02%; Indonésia: -0,43%; Malásia: -0,74%; Tailândia: +0,06% e Cingapura: +0,05%.