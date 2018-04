Índice perde força no final de olho em Wall St A Bovespa encerrou a sexta-feira praticamente estável, numa sessão de final de mês em que a retração da economia norte-americana e o receio de estatização de bancos nos EUA ditaram volatilidade. O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa paulista, fechou com variação positiva de 0,01 por cento, aos 38.183 pontos, de acordo com números preliminares. O giro financeiro da sessão foi de 3,8 bilhões de reais. Os principais índices de Wall Street fecharam no vermelho, com os investidores reagindo negativamente ao aumento da participação do governo norte-americano no Citigroup e à notícia de que o PIB do país despencou 6,2 por cento no último trimestre de 2008. Na bolsa paulista, a atuação compradora de gestores de fundos atrelados ao Ibovespa, para tentar melhorar o desempenho do mês, amorteceu o efeito da pressão externa negativa. (Reportagem de Aluísio Alves; Edição de Daniela Machado)