Índice semanal mostra alta em sete capitais O Índice de Preços ao Consumidor-Semanal (IPC-S) de São Paulo com período de coleta até 7 de julho teve alta de 0,28%, com aceleração de 0,26 ponto porcentual em relação ao da semana passada, com coleta até 30 de junho, que ficou em 0,02%. Mas ainda ficou abaixo da média nacional que foi de 0,31% no índice deste semana e de 0,12% no anterior. A inflação medida pelo IPC-S desta semana foi positiva em todas as sete capitais pesquisadas e acelerou também em outras cinco das sete capitais pesquisadas: Rio de Janeiro, de 0,24% para 0,28%; Belo Horizonte, de 0,19% para 0,50%; Porto Alegre, de 0,09% para 0,26%; Recife, de -0,12% para 0,14% e Salvador, de 0,28% para 0,41%. A exceção foi Brasília: o IPC-S da semana passada foi de 0,25% e o desta semana, de 0,22%.