Índice tem máxima em 1 semana por notícias de Dubai

O índice FTSEurofirst 300, que mede a oscilação dos principais papéis do continente, apreciou-se 0,69 por cento, a 1.017 pontos, maior patamar desde 7 de dezembro. O indicador acumula valorização de 22 por cento neste ano e de 57 por cento desde que tocou a mínima recorde no início de março.

O setor bancário esteve entre os de melhor desempenho, com Standard Chartered, HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole e Deutsche Bank avançando entre 0,9 e 4,1 por cento.

"Com certeza a notícia de Dubai está ajudando o setor bancário. Basicamente é algo que traz alguma tranquilidade ao setor, que tem mostrado desempenho abaixo da média do mercado nas últimas semanas", disse Gerhard Schwarz estrategista-chefe de ações globais do UniCredit, em Munique.

"A confiança ainda está comedida porque muitos investidores estão bastante cautelosos com o que ainda pode dar errado no mundo."

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O emirado de Dubai informou que 4,1 bilhões de dólares do dinheiro recebido de Abu Dhabi foi alocado para que a incoporadora Nakheel honre o vencimento de sua dívida nesta segunda-feira.

O restante do financiamento será usado para ajudar a estatal Dubai World, que pediu a credores que concordassem com um processo de reestruturação de 26 bilhões de dólares em dívidas até o final de abril de 2010, informou o governo de Dubai em comunicado.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 1,02 por cento, a 5.315 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,8 por cento, para 5.802 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,7 por cento, a 3.830 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,07 por cento, para 22.652 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 avançou 0,77 por cento, a 11.705 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 encerrou em alta de 0,75 por cento, para 8.245 pontos.

(Por Atul Prakash)